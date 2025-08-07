У смугастій сорочці і джинсах із квітами і скелетом Кеті Голмс у дивному луку з’явилася на знімальному майданчику

Кеті Голмс / © Getty Images

Папараці заскочили Кеті Голмс на знімальному майданчику фільму «Щасливі години» (Happy Hours) у Нью-Йорку. У роботі над цим проєктом вона виступає не лише, як акторка, а й як сценаристка і режисерка.

Кеті постала там у досить дивному образі. На ній була біло-рожева смугаста сорочка, чорна футболка і джинси, прикрашені аплікаціями у вигляді квітів, метеликів і скелета.

Кеті Голмс / © Getty Images

Вбрання Голмс доповнила чорним взуттям і чорною шкіряною сумкою. Волосся у неї було укладене в локони, а на обличчі був відсутній макіяж. На шиї в акторки висів фотоапарат у стилі ретро.

Фотографи також зазнімкували Кеті разом зі своїм колегою по стрічці — Джошуа Джексоном. До речі, вони разом знімалася у культовому американському серіалі 90-х «Бухта Доусона». Крім того, у цей час у між ними закрутилася романтичні стосунки.