У смугастій сорочці і крокодилячих ботфортах: стильний вихід Кари Делевінь у Нью-Йорку

Кара Делевінь / © Getty Images

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Кару Делевінь папараці зазнімкували на вулиці у Нью-Йорку. Зірку не одразу було впізнати: вона з’явилася з довгим темно-каштановим волоссям, укладеним хвилями, і чубчиком, який прикривав лоб.

Для виходу Кара обрала чорний жакет у тонку світлу смужку. Під нього вона одягла блакитну сорочку з вертикальними смужками і контрастним білим коміром, залишивши верхні ґудзики розстебнутими.

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Кара Делевінь / © Getty Images

Сорочку модель заправила у чорні обтислі штани, доповнені вузьким лакованим ременем з крокодилячим тисненням. Особливого ефекту аутфіту додали чорні гостроносі ботфорти з крокодилячої шкіри на шпильках.

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На обличчі у Кари були прямокутні окуляри в темно-бежевій оправі зі злегка тонованими лінзами. Делевінь також зробила макіяж з акцентом на очах і бордовий манікюр.

Нагадаємо, Кара Делевінь в оксамитовому темно-фіолетовому жакеті на голе тіло прийшла на модний показ бренду Tom Ford у Парижі.

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