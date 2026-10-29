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- Шоу-бізнес
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У смугастій сорочці і крокодилячих ботфортах: стильний вихід Кари Делевінь у Нью-Йорку
Модель з усмішкою зустріла папараці.
Кару Делевінь папараці зазнімкували на вулиці у Нью-Йорку. Зірку не одразу було впізнати: вона з’явилася з довгим темно-каштановим волоссям, укладеним хвилями, і чубчиком, який прикривав лоб.
Для виходу Кара обрала чорний жакет у тонку світлу смужку. Під нього вона одягла блакитну сорочку з вертикальними смужками і контрастним білим коміром, залишивши верхні ґудзики розстебнутими.
Сорочку модель заправила у чорні обтислі штани, доповнені вузьким лакованим ременем з крокодилячим тисненням. Особливого ефекту аутфіту додали чорні гостроносі ботфорти з крокодилячої шкіри на шпильках.
На обличчі у Кари були прямокутні окуляри в темно-бежевій оправі зі злегка тонованими лінзами. Делевінь також зробила макіяж з акцентом на очах і бордовий манікюр.
Нагадаємо, Кара Делевінь в оксамитовому темно-фіолетовому жакеті на голе тіло прийшла на модний показ бренду Tom Ford у Парижі.