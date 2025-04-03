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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
425
Час на прочитання
1 хв

У смугастій сорочці та легкому костюмі: стильна Кеті Голмс під прицілом папараці

Її розслаблений образ — саме те що потрібно для теплого весняного дня.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кеті Голмс

Кеті Голмс / © Getty Images

Американська акторка Кеті Голмс потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку, коли ходила одним з модних районів Мангеттена. Того дня вона одяглася у своєму улюбленому стилі кежуал та доповнила образ великою чорною сумкою Tote від бренду Brunello Cucinelli.

Також на Кеті був білий вільний костюм зі штанами та жакетом, який вона носила у поєднанні з довгою смугастою сорочкою. Образ акторки завершили окуляри-авіатори та босоніжки. Волосся Кеті розпустила, а її макіяж на обличчі був мінімальним і простим.

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Це вбрання вона продемонструвала після того, як відвідала прем’єру мюзиклу на Бродвеї у чорній сукні-водолазці. Її вбрання було від бренду Aflalo і зрадливо її підвело на червоній доріжці, оскільки від спалахів камер просвічувалося.

Кеті Голмс / © Associated Press

Кеті Голмс / © Associated Press

Кэти Холмс_1 / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс_2 / © Associated Press

© Associated Press

Кеті Голмс / © Associated Press

Кеті Голмс / © Associated Press

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Associated Press

Кеті Голмс / © Associated Press

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс з мамою Кейтлін / © Getty Images

Кеті Голмс з мамою Кейтлін / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © East News

Кеті Голмс / © East News

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кэти Холмс_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кэти Холмс_2 / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс_3 / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс_1 / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс_1 / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

© Getty Images

Кэти Холмс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кэти Холмс / © Getty Images

© Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
425
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