У смугастій сукні і з гарним укладанням: Еллі Голдінг відвідала Вімблдон

Еллі Голдінг / © Getty Images

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Знаменитість була помічена фотографами у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету в Лондоні.

На Еллі була смугаста сукня без рукавів, в руках зірка тримала маленьку сумку на короткій ручці. Свій образ Голдінг доповнила кількома золотими сережками, браслетом на зап’ясті та кількома каблучками на пальцях.

Еллі Голдінг / © Getty Images

А також зробила натуральний денний макіяж і розпустила красиве біляве волосся, уклавши його на один бік.

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Еллі Голдінг / © Associated Press

Нагадаємо, днями на трибунах Вімблдона було помічено сина принцеси Анни та його дівчину Гаррієт Сперлінг, яка обрала для появи на публіці небесно-блакитний короткий топ від Wiggykit з вирізом на декольте і таку саму спідницю з білою вишивкою.

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг / © Getty Images