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- Шоу-бізнес
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У смугастій сукні і з гарним укладанням: Еллі Голдінг відвідала Вімблдон
Британська співачка Еллі Голдінг сходила на тенісний турнір Вімблдону.
Знаменитість була помічена фотографами у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету в Лондоні.
На Еллі була смугаста сукня без рукавів, в руках зірка тримала маленьку сумку на короткій ручці. Свій образ Голдінг доповнила кількома золотими сережками, браслетом на зап’ясті та кількома каблучками на пальцях.
А також зробила натуральний денний макіяж і розпустила красиве біляве волосся, уклавши його на один бік.
Нагадаємо, днями на трибунах Вімблдона було помічено сина принцеси Анни та його дівчину Гаррієт Сперлінг, яка обрала для появи на публіці небесно-блакитний короткий топ від Wiggykit з вирізом на декольте і таку саму спідницю з білою вишивкою.