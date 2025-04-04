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- Шоу-бізнес
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У смугастій сукні з одним рукавом: 59-річна Брук Шилдс з'явилася на заході
Акторка відвідала світову прем’єру мюзиклу The Amateur at Jazz у Нью-Йорку.
Брук Шилдс, якій вже зовсім скоро виповниться 60 років, з’явилася на публіці у довгій чорно-білій сукні від Модного дому Balmain.
Це вбрання було прямим і виконане у знамениту смужку — це відомий дизайн, який Модний дім використовує у своїх вбраннях протягом багатьох років.
Образ Шилдс доповнила золотим клатчем-коробкою, а також безліччю прикрас. Волосся зірка розпустила, а на обличчі зробила блискучий макіяж.
Зазначимо також, що подібні смужки з’явилися у новій колекції Balmain осінь-зима 2025-2026, яку у межах Тижня моди презентували у Парижі. Одну із суконь у подібному стилі демонструвала на подіумі модель Каріна Мазяр.