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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
397
Час на прочитання
1 хв

У смугастій сукні з одним рукавом: 59-річна Брук Шилдс з'явилася на заході

Акторка відвідала світову прем’єру мюзиклу The Amateur at Jazz у Нью-Йорку.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Брук Шилдс

Брук Шилдс / © Getty Images

Брук Шилдс, якій вже зовсім скоро виповниться 60 років, з’явилася на публіці у довгій чорно-білій сукні від Модного дому Balmain.

Це вбрання було прямим і виконане у знамениту смужку — це відомий дизайн, який Модний дім використовує у своїх вбраннях протягом багатьох років.

Брук Шилдс / © Getty Images

Брук Шилдс / © Getty Images

Образ Шилдс доповнила золотим клатчем-коробкою, а також безліччю прикрас. Волосся зірка розпустила, а на обличчі зробила блискучий макіяж.

Зазначимо також, що подібні смужки з’явилися у новій колекції Balmain осінь-зима 2025-2026, яку у межах Тижня моди презентували у Парижі. Одну із суконь у подібному стилі демонструвала на подіумі модель Каріна Мазяр.

Карина Мазяр / © Getty Images

Карина Мазяр / © Getty Images

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Getty Images

Брук Шилдс / © Getty Images

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Getty Images

Брук Шилдс / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
397
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