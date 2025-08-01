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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
67
Час на прочитання
1 хв

У смугастій сукні з високим розрізом: Ніколь Шерзінгер продемонструвала новий ефектний лук

47-річна колишня зірка Pussycat Dolls мала стрункий і гарний вигляд.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Папараці заскочили Ніколь Шерзінгер у районі Мідтаун у Нью-Йорку.

Знаменитість, як завжди, мала чудовий вигляд. Вона була одягнена у чорну асиметричну сукню міді у світлу смужку. Вбрання мало одне оголене плече, короткі рукави, драпування на животі з блискучою деталлю і високий розріз, який дозволив Шерзінгер продемонструвати стрункі ноги.

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Лук Ніколь доповнила чорними гостроносими шкіряними туфлями на шпильках, золотими сережками з діамантами, золотим делікатним ланцюжком і золотими браслетами і каблучками. В артистки було укладання з локонами і боковим проділом, насичений макіяж і нюдовий манікюр.

Нагадаємо, раніше Ніколь Шерзінгер з’явилася на вулицях Нью-Йорка у стильному образі lady in red.

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Ніколь Шерзінгер / © Associated Press

Ніколь Шерзінгер / © Associated Press

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Ніколь Шерзінгер / © Associated Press

Ніколь Шерзінгер / © Associated Press

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

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