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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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56
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1 хв

У смугастому бікіні біля моря: 61-річна Елізабет Герлі похизувалася ідеальною фігурою

Британська акторка попрощалася з літом яскравим пляжним кадром і заінтригувала шанувальників початком нового етапу свого життя.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі опублікувала в Instagram нове фото, зроблене на тлі моря та гір. У кадрі 61-річна акторка позувала з піднятими руками й широко усміхалася.

На ній було біле бікіні у блакитну горизонтальну смужку на тонких зав’язках, яке чудово підкреслило пишне декольте, плаский живіт і струнку підтягнуту фігуру Герлі.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

У Ліз було хвилясте укладання і макіяж із темним акцентом на очах і ніжною рожевою помадою.

У підписі до світлини акторка попрощалася з літом і повідомила, що незабаром у її житті розпочнеться новий розділ. Водночас Герлі не уточнила, які саме зміни на неї чекають.

«Прощавай, найкраще літо в моєму житті. Новий розділ ось-ось розпочнеться», — написала зірка.

Нагадаємо, Елізабет Герлі раніше показала фото у білому купальнику із золотими ланцюжками.

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