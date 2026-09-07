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- Шоу-бізнес
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У смугастому бікіні біля моря: 61-річна Елізабет Герлі похизувалася ідеальною фігурою
Британська акторка попрощалася з літом яскравим пляжним кадром і заінтригувала шанувальників початком нового етапу свого життя.
Елізабет Герлі опублікувала в Instagram нове фото, зроблене на тлі моря та гір. У кадрі 61-річна акторка позувала з піднятими руками й широко усміхалася.
На ній було біле бікіні у блакитну горизонтальну смужку на тонких зав’язках, яке чудово підкреслило пишне декольте, плаский живіт і струнку підтягнуту фігуру Герлі.
У Ліз було хвилясте укладання і макіяж із темним акцентом на очах і ніжною рожевою помадою.
У підписі до світлини акторка попрощалася з літом і повідомила, що незабаром у її житті розпочнеться новий розділ. Водночас Герлі не уточнила, які саме зміни на неї чекають.
«Прощавай, найкраще літо в моєму житті. Новий розділ ось-ось розпочнеться», — написала зірка.
Нагадаємо, Елізабет Герлі раніше показала фото у білому купальнику із золотими ланцюжками.