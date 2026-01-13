У смугастому джемпері та широких штанях: стильна Нікі Гілтон відвідала тусовку косметичного бренду

Нікі Гілтон / © Getty Images

Вона була присутня на відкритті Академії L’Oreal у Hudson Yards у Нью-Йорку, куди приїхала у кавовому смугастому короткому джемпері, під який одягла відповідну сорочку та підібрала штани-кльош. Нікі доповнила свій лук коричневою шкіряною сумкою Birkin, виразним макіяжем, кількома каблучками на пальцях та червоним манікюром.

Нікі Гілтон / © Getty Images

А нещодавно ми показували, як сестра Нікі — світська левиця Періс Гілтон — обрала гламурний лук для своєї появи на церемонії.