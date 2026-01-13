ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
119
1 хв

У смугастому джемпері та широких штанях: стильна Нікі Гілтон відвідала тусовку косметичного бренду

42-річна американська світська левиця та бізнес-вумен Нікі Гілтон відвідала захід у Нью-Йорку.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Нікі Гілтон

Нікі Гілтон / © Getty Images

Вона була присутня на відкритті Академії L’Oreal у Hudson Yards у Нью-Йорку, куди приїхала у кавовому смугастому короткому джемпері, під який одягла відповідну сорочку та підібрала штани-кльош. Нікі доповнила свій лук коричневою шкіряною сумкою Birkin, виразним макіяжем, кількома каблучками на пальцях та червоним манікюром.

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

А нещодавно ми показували, як сестра Нікі — світська левиця Періс Гілтон — обрала гламурний лук для своєї появи на церемонії.

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

