- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 119
- Час на прочитання
- 1 хв
У смугастому джемпері та широких штанях: стильна Нікі Гілтон відвідала тусовку косметичного бренду
42-річна американська світська левиця та бізнес-вумен Нікі Гілтон відвідала захід у Нью-Йорку.
Вона була присутня на відкритті Академії L’Oreal у Hudson Yards у Нью-Йорку, куди приїхала у кавовому смугастому короткому джемпері, під який одягла відповідну сорочку та підібрала штани-кльош. Нікі доповнила свій лук коричневою шкіряною сумкою Birkin, виразним макіяжем, кількома каблучками на пальцях та червоним манікюром.
А нещодавно ми показували, як сестра Нікі — світська левиця Періс Гілтон — обрала гламурний лук для своєї появи на церемонії.