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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
37
Час на прочитання
1 хв

У смугастому костюмі: Ель Феннінг прийшла рекламувати серіал і потрапила під приціл фотографів

Її образ хоч здавався простим, але насправді складався з люксових брендів.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Ель Феннінг

Ель Феннінг / © Getty Images

Ель Феннінг відвідала презентацію присвячену серіалу «У Марго проблеми з грошима», цього разу в Нью-Йорку. Акторка обрала для заходу коричневий смугастий костюм від Saint Laurent, жакет якого був дуже незвичним, адже мав широкі плечі і подовжений силует, який підкреслював її фігуру і створював витончений силует.

Жакет акторка одягла на голе тіло, чим додала образу грайливості та цікавості. Костюм Ель носила у поєднанні з гостроносими чорними туфлями та сумкою лаконічного дизайну від відомого бренду The Row, який заснували сестри-близнючки Олсен.

Ель Феннінг / © Getty Images

Ель Феннінг / © Getty Images

До речі, також смугастий костюм акторка одягала раніше, але від Givenchy з колекції осінь-зима 2026. Головним акцентом та родзинкою образу став аксесуар на шиї Ель — акторка зав’язала шкіряну хустку винного кольору.

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
37
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