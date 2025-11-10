У смугастому костюмі і лонгсліві: Дженна Ортега у стильному луку постала на івенті у Лос-Анджелесі

Дженна Ортега / © Associated Press

Реклама

Дженна Ортега відвідала захід, присвячений серіалу «Венздей», який відбувся у кінотеатрі Netflix Tudum у Лос-Анджелесі.

Дженна Ортега / © Associated Press

Перед фотографами акторка зявилася у стильному луку. На ній був темний лонгслів і графітовий костюм у смужку, який складався з приталеного жилета і штанів-палацо з поясом-мотузками.

Дженна Ортега / © Associated Press

Аутфіт Дженна доповнила зачіскою з локонами, макіяжем із акцентом на очах і срібним ланцюжком із хрестиком на шиї.

Реклама

Дженна Ортега / © Associated Press

Нагадаємо, на івенті також побувала колега Ортеги із серіалу — Кетрін Зета-Джонс, яка постала у мереживній мінісукні.