У смугастому костюмі і лонгсліві: Дженна Ортега у стильному луку постала на івенті у Лос-Анджелесі
23-річна акторка продовжує займатися промокампанією другого сезону серіалу, у якому вона зіграла гоовну роль.
Дженна Ортега відвідала захід, присвячений серіалу «Венздей», який відбувся у кінотеатрі Netflix Tudum у Лос-Анджелесі.
Перед фотографами акторка зявилася у стильному луку. На ній був темний лонгслів і графітовий костюм у смужку, який складався з приталеного жилета і штанів-палацо з поясом-мотузками.
Аутфіт Дженна доповнила зачіскою з локонами, макіяжем із акцентом на очах і срібним ланцюжком із хрестиком на шиї.
Нагадаємо, на івенті також побувала колега Ортеги із серіалу — Кетрін Зета-Джонс, яка постала у мереживній мінісукні.