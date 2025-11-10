ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
35
Час на прочитання
1 хв

У смугастому костюмі і лонгсліві: Дженна Ортега у стильному луку постала на івенті у Лос-Анджелесі

23-річна акторка продовжує займатися промокампанією другого сезону серіалу, у якому вона зіграла гоовну роль.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Дженна Ортега

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега відвідала захід, присвячений серіалу «Венздей», який відбувся у кінотеатрі Netflix Tudum у Лос-Анджелесі.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Перед фотографами акторка зявилася у стильному луку. На ній був темний лонгслів і графітовий костюм у смужку, який складався з приталеного жилета і штанів-палацо з поясом-мотузками.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Аутфіт Дженна доповнила зачіскою з локонами, макіяжем із акцентом на очах і срібним ланцюжком із хрестиком на шиї.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Нагадаємо, на івенті також побувала колега Ортеги із серіалу — Кетрін Зета-Джонс, яка постала у мереживній мінісукні.

Дата публікації
Кількість переглядів
35
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie