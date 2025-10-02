У смугастому костюмі і з червоною помадою: гарна Наомі Воттс на фешншоу Mugler

Наомі Воттс / © Getty Images

Наомі Воттс відвідала показ колекції весна/літо 2026 бренду Mugler, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі.

На фешнпоказі вона з’явилася у стильному луку. На акторці був чорний костюм у смужку, що складався зі спідниці міді і жакета приталеного силуету, який чудово закцентував увагу на її тонкій талії. Жакет також мав комір, як у сорочки, і розкльошені манжети.

Наомі Воттс / © Getty Images

Аутфіт Наомі доповнила чорною сумкою і чорними гостроносими туфлями з ремінцями і на шпильках.

Воттс зробила укладання з локонами на один бік, макіяж із червоною помадою і бордовий манікюр. У вухах у неї було лаконічні сережки, на шиї — довга брошка з камінням, а на руках — каблучки з камінням.

Нагадаємо, Наомі Воттс на вулицях Нью-Йорка з’явилася у сукні з принтом малини А-силуету довжини міді.