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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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У смугастому костюмі і з краваткою кольору марсала: Сильвестра Сталлоне зазнімкували на зніманнях "Короля Талси"

Актор постав перед камерами в елегантному образі з яскравими аксесуарами.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне / © Getty Images

Сильвестр Сталлоне потрапив до об’єктивів папараці на знімальному майданчику серіалу «Король Талси» у Нью-Йорку.

Актор був одягнений у сірий костюм у смужку, який складався з двобортного піджака з ґудзиками в тон і прямих штанів зі стрілками. На ньому також була біла сорочка і краватка кольору марсала.

Аутфіт від доповнив чорними шкіряними туфлями на шнурівці, золотим перстнем і металевою брошкою у вигляді зірочок, прикріпленою на лацкані. З нагрудної кишені піджака виднілася бордова хустинка і кубинська сигара.

Сильвестр Сталлоне / © Getty Images

Сильвестр Сталлоне / © Getty Images

Сиве волосся актор зачесав назад, а його образ довершувала коротка борідка з вусами.

«Король Талси» — кримінальний серіал платформи Paramount+, у якому Сталлоне грає нью-йоркського мафіозі Двайта «Генерала» Манфреді. Після 25 років ув’язнення герой виходить на свободу, однак замість очікуваного повернення до звичного життя отримує від свого боса завдання вирушити до Талси, штат Оклахома. Там він починає будувати власну кримінальну імперію.

Сталлоне також є одним із виконавчих продюсерів проєкту разом із Тейлором Шеріданом і Теренсом Вінтером.

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