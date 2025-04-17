У смугастому костюмі і з краваткою: стильна зірка шпигунської комедії "Арґайл" на фешнівенті

Адріана Дебоз / © Associated Press

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Зірка шпигунської комедії «Арґайл» — Адріана Дебоз — відвідала показ нової колекції осінь-зима 2025 бренду Ralph Lauren, який відбувся у Нью-Йорку.

На фешнівенті акторка постала у стильному луку. На ній був діловий сірий костюм у білу смужку, який складався з двобортного жакета і прямих широких штанів, білої сорочкм та сірої краватки.

Адріана Дебоз / © Associated Press

Аутфіт Андріана доповнила замшевими туфлями-човниками і сірою шкіряною сумкою з логотипом вищезгаданого бренду.

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Адріана Дебоз / © Associated Press

У Дебоз була ретрозачіска у стилі 20-х років, макіяж смокі-айс і лаконічні діамантові сережки-цвяшки у вухах.