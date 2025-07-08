У смугастому костюмі-трійці: головний герой фільму "Супермен" із дружиною-красунею з'явився на прем'єрі

Девід Коренсвет / © Associated Press

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У Лос-Анджелесі в Китайському театрі TCL відбулася прем’єра супергеройського екшну «Супермен». Презентувати фільм з’явився виконавець головної ролі Девід Коренсвет. Актор прийшов на захід у супроводі своєї дружини — Джулії Бест Ворнер, з якою він одружився 2023 року.

Джулія Бест Ворнер і Девід Коренсвет / © Associated Press

Девід одягнув на івент темно-синій костюм-трійку у смужку, який складався з піджака, жилета і штанів, світло-блакитну сорочку з білим коміром і темно-синю краватку. Взутий він був у чорні шкіряні туфлі.

Девід Коренсвет / © Associated Press

Джулія продемонструвала ніжний аутфіт у шовковій сукні максі м’ятного відтінку, під яку вона не одягла бюстгальтер. Вбрання мало американську пройму і галтер із драпуванням.

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Джулія Бест Ворнер і Девід Коренсвет / © Associated Press

Про фільм:

Новий «Супермен» — це перший фільм оновленого кіновсесвіту DC від режисера Джеймса Ґанна. Це історія про молодого Кларка Кента, який намагається збалансувати своє подвійне життя — журналіста і супергероя. Сповнений віри в добро людства, він стикається з наймогутнішим ворогом — Лексом Лютором (Ніколас Голт), який не зупиниться ні перед чим, щоб знищити символ надії. Стрічка об’єднує масштабні екшн-сцени, гумор і душевність, відкриваючи нову еру легендарного героя.

Композиторами супергеройського екшену виступив виступили Джон Мерфі («Вартові Галактики 3», «Великий куш») і Девід Флемінг (серіал «Останні з нас»).

В український прокат фільм «Супермен» виходить 10 липня.

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