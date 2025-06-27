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- Шоу-бізнес
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У смугастому костюмі з оголеним животом: Флоренс П’ю на коктейльній вечірці у Лондоні
29-річна британська акторка у стильному образі від Coach з'явилася на заході.
Флоренс П’ю відвідала коктейльну вечірку з нагоди отримання креативним директором Coach Стюартом Веверсом ордена OBE. Івент відбувся у Лондоні.
Акторка позувала перед фотографами у стильному луку. На ній був чорний костюм у смужку, який складався з літнього пальта, кроптопа і штанів вільного крою.
Свій аутфіт П’ю доповнила золотим ланцюжком, який прикрашав шию і живіт, чорною сумкою з ручкою-ланцюжком і молочними босоніжками.
Флоренс зробила укладання з локонами, макіяж із бежевою помадою, вуха прикрасила золотими сережками, а в носі був срібний пірсинг.
Нагадаємо, Флоренс П’ю на показ фільму «Громовержці» у Нью-Йорку прийшла у шкіряній чорній сукні з високим розрізом від бренду Loewe.