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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
910
Час на прочитання
1 хв

У смугастому костюмі з оголеним животом: Флоренс П’ю на коктейльній вечірці у Лондоні

29-річна британська акторка у стильному образі від Coach з'явилася на заході.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Флоренс П’ю

Флоренс П’ю / © Getty Images

Флоренс П’ю відвідала коктейльну вечірку з нагоди отримання креативним директором Coach Стюартом Веверсом ордена OBE. Івент відбувся у Лондоні.

Акторка позувала перед фотографами у стильному луку. На ній був чорний костюм у смужку, який складався з літнього пальта, кроптопа і штанів вільного крою.

Флоренс П’ю / © Getty Images

Флоренс П’ю / © Getty Images

Свій аутфіт П’ю доповнила золотим ланцюжком, який прикрашав шию і живіт, чорною сумкою з ручкою-ланцюжком і молочними босоніжками.

Флоренс зробила укладання з локонами, макіяж із бежевою помадою, вуха прикрасила золотими сережками, а в носі був срібний пірсинг.

Нагадаємо, Флоренс П’ю на показ фільму «Громовержці» у Нью-Йорку прийшла у шкіряній чорній сукні з високим розрізом від бренду Loewe.

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Дата публікації
Кількість переглядів
910
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