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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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4
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1 хв

У смугастому поло і спідниці з блискучими квітами: Сара Полсон продемонструвала цікавий образ у Нью-Йорку

Акторка поєднала комфортний смугастий верх із ошатною спіднице.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Сара Полсон

Сара Полсон / © Getty Images

Сару Полсон папараці зазнімкували біля студії ABC у Нью-Йорку. На акторці було смугасте зелено-чорне поло, під яке вона одягла білу сорочку.

Верх вона скомбінувала з чорною спідницею міді, оздобленою об’ємними чорними квітковими аплікаціями з блискучих леліток. Спідниця мала злегка розширений силует і бічні кишені, в яких Сара тримала руки.

Сара Полсон / © Getty Images

Сара Полсон / © Getty Images

Доповнили вбрання світло-сірі туфлі і невеликі золоті сережки з прозорими камінцями. Полсон зробила акуратне укладання і макіяж з акцентом на червоній помаді.

Нагадаємо, Сара Полсон у прозорому мереживі й без бюстгальтера з’явилася на фотоколі в Мехіко.

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