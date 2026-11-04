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- Шоу-бізнес
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У смугастому поло і спідниці з блискучими квітами: Сара Полсон продемонструвала цікавий образ у Нью-Йорку
Акторка поєднала комфортний смугастий верх із ошатною спіднице.
Сару Полсон папараці зазнімкували біля студії ABC у Нью-Йорку. На акторці було смугасте зелено-чорне поло, під яке вона одягла білу сорочку.
Верх вона скомбінувала з чорною спідницею міді, оздобленою об’ємними чорними квітковими аплікаціями з блискучих леліток. Спідниця мала злегка розширений силует і бічні кишені, в яких Сара тримала руки.
Доповнили вбрання світло-сірі туфлі і невеликі золоті сережки з прозорими камінцями. Полсон зробила акуратне укладання і макіяж з акцентом на червоній помаді.
Нагадаємо, Сара Полсон у прозорому мереживі й без бюстгальтера з’явилася на фотоколі в Мехіко.