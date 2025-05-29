У смугастому топі і мініспідниці: ефектна Гіларія Болдвін сходила на балет

Гіларія Болдвін / © Associated Press

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Подружжя відвідало весняний галаконцерт Американського театру балету на вулиці Cipriani South Street у Нью-Йорку.

41-річна багатодітна мати з’явилася на публіці в чорно-білому смугастому топі та білій мініатюрній спідниці з чорним бантом на талії та взута туфлі на високих підборах та з відкритими носами.

Гіларія Болдвін / © Associated Press

У Гіларії було розпущене волосся, у вухах виблискували сережки з діамантами, а на шиї був ланцюжок з хрестом з камінням. Знаменитість зробила чорно-білий манікюр і одягла кілька каблучок із камінням на пальці. Її макіяж був виразним, з пишними віями та нюдовими губами.

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Гіларія Болдвін / © Associated Press

Її чоловік Алек Болдуін був у чорному класичному костюмі, білій сорочці та синій краватці у дрібний принт. Перед камерами пара позувала обіймаючи одне одного.

Гіларія Болдвін і Алек Болдвін / © Associated Press