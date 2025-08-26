ТСН у соціальних мережах

У смугастому топі та шортах: Лілі Коллінз блиснула підкачаним пресом у Венеції

Зараз акторка зайнята на зніманнях нового сезону «Емілі в Парижі», але встигає публікувати в Мережі свої нові фото.

Юлія Кудринська
Лілі Коллінз

Лілі Коллінз / © Instagram Лілі Коллінз

Робота над популярним комедійно-драматичним серіалом зараз у самому розпалі, і знімання проходять не у Франції, а в Італії. Папараці вже не раз фотографували виконавицю головної ролі — 36-річну Лілі Коллінз — під час роботи. У своєму Instagram вона теж часто показує фото, зроблені у Венеції між зніманнями.

Так, на нових знімках Лілі позує в смугастому топі від Celine і лляному костюмі з шортами. Її образ доповнюють чорні ляпанці Hermes, сонцезахисні окуляри і чорна сумка. Привертає увагу підкачаний прес акторки.

Лілі Коллінз / © Instagram Лілі Коллінз

Лілі Коллінз / © Instagram Лілі Коллінз

Лілі Коллінз / © Instagram Лілі Коллінз

Лілі Коллінз / © Instagram Лілі Коллінз

Також Лілі сфотографувалася зі своєю колежанкою з серіалу і подругою — 34-річною акторкою Ешлі Парк. Дівчата позували в катері-водному таксі.

Лілі Коллінз та Ешлі Парк / © Instagram Лілі Коллінз

Лілі Коллінз та Ешлі Парк / © Instagram Лілі Коллінз

Лілі Коллінз / © Instagram Лілі Коллінз

Лілі Коллінз / © Instagram Лілі Коллінз

Зазначимо, як стало відомо нещодавно, прем’єра 5-го сезону серіалу відбудеться 18 грудня. За словами Даррена Стара, творця серіалу, «цей сезон — історія двох міст: Рима і Парижа. Емілі, перебуваючи на стику двох міст, виводить кохання і життя на новий рівень».

Раніше, нагадаємо, Лілі Коллінз та її чоловік уперше стали батьками. 31 січня 2025-го в них народилася донька, яку вони назвали Туве Джейн. Дівчинка з’явилася на світ за допомогою сурогатного материнства, через що молодих батьків накрила хвиля гейту.

