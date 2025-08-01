У смугастому вбранні і блузці Dior: розкішна Емілі Блант на знімальному майданчику фільму "Диявол носить Prada 2"

Емілі Блант / © Getty Images

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Папараці заскочили Емілі Блант на знімальному майданчику фільму «Диявол носить Prada 2» у Нью-Йорку. Вона йшла впевненою ходою і з серйозним виразом обличчя.

Акторка продемонструвала розкішний вигляд. На ній був стильний чорний костюм у білу смужку, який складався з широких штанів і корсетного топу зі шнурівкою і на бретельках. На Емілі також була біла сорочка з чорним написом Dior і чорні туфлі на цікавих платформах-підборах.

Емілі Блант / © Getty Images

Аутфіт Блант доповнила великою чорною сумкою від Dior. Руде волосся акторки було розпущене, а на обличчі у неї були сонцезахисні окуляри.

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Нагадаємо, Емілі Блант зіграла у фільмі «Диявол носить Prada» Емілі Чарльтон — багатостраждальну асистентку головної редакторки журналу про моду Runway Міранду Прістлі, роль якої виконала Меріл Стріп, а Енн Гетевей зіграла її молодшу асистентку Енді Сакс. Усі три кінозірки повертаються до своїх ролей у продовженні разом з новими акторами Люсі Лью, Джастіном Теру, Бі Джей Новаком та Полін Шаламе.

У другому фільмі персонажка Блант, Емілі Чарльтон, піднялася кар’єрними сходами і тепер має владу, необхідну Міранді, що створює умови для захопливого зіткнення амбіцій, відданості та модної політики.

Хоча деталі сюжету все ще тримаються у таємниці, джерела припускають, що надихнути авторів на стрічку міг роман Лорен Вайсбергер 2013 року «Помста носить Prada», який розповідає про життя Енді після подіуму, коли вона стає редакторкою журналу, а потім виявляє, що Міранда знову повертається у свій світ.

Прем’єра фільму «Диявол носить Prada 2» запланована на 1 травня 2026 року — через 20 років після виходу першої стрічки.

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