У смугастому вбранні з розрізом до стегна: Єва Лонгорія продемонструвала новий ефектний образ

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія потрапила до об’єктивів папараці, коли вийшла зі студії ABC у Нью-Йорку. Акторка побувала на шоу Good Morning America, в ефірі якого розповіла про знімання у Франції нового сезону свого серіалу про подорожі та кулінарію «У пошуках». Вона також поділилася досвідом своєї режисерської роботи — комедійного фільмі від Netflix «П’яте колесо», головну роль у якому зіграє Кім Кардашян. А ще зірка розповіла про свою програму наставництва, яка допомагає жінкам-режисеркам отримати реальний досвід.

Єва Лонгорія / © Getty Images

Для появи у студії Єва обрала стильний бежевий костюм у смужку. Він складався з сорочки з розстебнутими верхніми ґудзиками і завернутими манжетами, а також із спідниці міді з акцентним верхом-поясом і з високим розрізом до стегна.

Лук Лонгорія доповнила бежевими гостроносими туфлями з ремінцями і на шпильках, в яких ми її бачили у поєднанні з білим вбранням. В акторки була гарна зачіска з локонами, макіяж із коричневою помадою і червоний манікюр. Шию вона прикрасила золотим ланцюжком із підвіскою, а руки — золотими каблучками.

Нагадаємо, раніше Єва Лонгорія вийшла в світ у лаконічній чорній сукні від бренду її найкращої подруги Вікторії Бекхем.