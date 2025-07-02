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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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У смугастому жакеті і мініспідниці в складку: Міа Ріган з’явилася на Вімблдоні

22-річна британська модель Міа Ріган відвідала Вімблдонський тенісний турнір у Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Міа Ріган

Міа Ріган / © Getty Images

Колишня дівчина Ромео Бекхема — Міа — з’явилася перед камерами фотографів у стильному аутфіті. На ній була біла сорочка, смугастий жакет і краватка, а також смугаста мініспідниця у складку, а на плечі було накинуто ніжно-рожевий джемпер. Модель доповнила образ рожевими смугастими гольфами, гострими туфлями-мюлями на підборах, а в руці тримала маленьку білу сумку у вигляді собачки.

Ріган нещодавно змінила колір волосся і перефарбувалася з блондинки в шатенку, цього разу модель зібрала волосся у високу зачіску, на її чоло спадав густий чубчик, а на обличчі був легкий макіяж очей і ніжно-рожевий блиск на губах.

Міа Ріган / © Getty Images

Міа Ріган / © Getty Images

Нагадаємо, Вімблдонський тенісний турнір зазвичай відвідують багато знаменитостей. У перший день на трибунах був помічений Девід Бекхем зі своєю мамою Сандрою, а також принцеса Беатріс із мамою Сарою Йоркською.

Принцеса Беатріс і Сара Йоркська / © Getty Images

Принцеса Беатріс і Сара Йоркська / © Getty Images

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