У смугастих штанях і туфлях кольору металік: папараці заскочили схудлу Серену Вільямс на вулицях Нью-Йорка

Серена Вільямс / © Getty Images

Серена Вільямс потрапила до обʼєктивів папараці у Нью-Йорку. Вона кудись поспішала.

Екстенісистка мала стрункий вигляд у стильному луку. На ній було сіре боді і сірі широкі вкорочені штани в білу смужку. Аутфіт Серена доповнила туфлями-човниками кольору металік на шпильках і темно-синьою бейсболкою.

Серена Вільямс / © Getty Images

Вільямс зробила гарне укладання з локонами, макіяж із пишними віями та коричневою помадою і манікюр м’ятного відтінку. У вухах у неї були сережки-кільця, на шиї — ланцюжок, а на руці — годинник із чорним ремінцем.

Нагадаємо, Серена Вільямс на коктейльний прийом у Лондоні прийшла в жовтій сукні міді з квітковими аплікаціями, яка була помʼятою на спідниці.