Дата публікації
-
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
151
Час на прочитання
1 хв
У смугастих штанях і туфлях кольору металік: папараці заскочили схудлу Серену Вільямс на вулицях Нью-Йорка
43-річну екстенісистку не часто можна побачити в публічних місцях.
Серена Вільямс потрапила до обʼєктивів папараці у Нью-Йорку. Вона кудись поспішала.
Екстенісистка мала стрункий вигляд у стильному луку. На ній було сіре боді і сірі широкі вкорочені штани в білу смужку. Аутфіт Серена доповнила туфлями-човниками кольору металік на шпильках і темно-синьою бейсболкою.
Вільямс зробила гарне укладання з локонами, макіяж із пишними віями та коричневою помадою і манікюр м’ятного відтінку. У вухах у неї були сережки-кільця, на шиї — ланцюжок, а на руці — годинник із чорним ремінцем.
Нагадаємо, Серена Вільямс на коктейльний прийом у Лондоні прийшла в жовтій сукні міді з квітковими аплікаціями, яка була помʼятою на спідниці.