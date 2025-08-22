ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
151
Час на прочитання
1 хв

У смугастих штанях і туфлях кольору металік: папараці заскочили схудлу Серену Вільямс на вулицях Нью-Йорка

43-річну екстенісистку не часто можна побачити в публічних місцях.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Серена Вільямс

Серена Вільямс / © Getty Images

Серена Вільямс потрапила до обʼєктивів папараці у Нью-Йорку. Вона кудись поспішала.

Екстенісистка мала стрункий вигляд у стильному луку. На ній було сіре боді і сірі широкі вкорочені штани в білу смужку. Аутфіт Серена доповнила туфлями-човниками кольору металік на шпильках і темно-синьою бейсболкою.

Серена Вільямс / © Getty Images

Серена Вільямс / © Getty Images

Вільямс зробила гарне укладання з локонами, макіяж із пишними віями та коричневою помадою і манікюр м’ятного відтінку. У вухах у неї були сережки-кільця, на шиї — ланцюжок, а на руці — годинник із чорним ремінцем.

Нагадаємо, Серена Вільямс на коктейльний прийом у Лондоні прийшла в жовтій сукні міді з квітковими аплікаціями, яка була помʼятою на спідниці.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie