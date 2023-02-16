У соковито-зеленому бікіні: Кендіс Свейнпоул продемонструвала струнку фігуру і гарну засмагу

34-річна південноафриканська модель і екс"ангел" Victoria's Secret продовжує рекламувати купальники свого бренду.

Кендіс Свейнпоул опублікувала в Instagram Stories світлину, на якій вона позує у соковито-зеленому бікіні свого власного бренду Tropic Of C.

Манекенниця продемонструвала не лише яскраву новинку, а й струнку підтягнуту фігуру і гарну засмагу.

Кендіс Свейнпоул / Фото: Instagram Кендіс Свейнпоул

Пляжний лук Кендіс доповнила в'язаною зеленою сумкою, яка висіла у неї на плечі.

Волосся Свейнпоул зібрала в пучок і одягла у вуха невеликі сережки-кільця. Ніжний макіяж завершив образ моделі.

Не завжди Кендіс така роздягнута. На світських заходах її можна побачити навіть дуже одягнутою. Приміром, на премії GQ Men of the Year у Лондоні вона з'явилася у білій сорочці і чорному штанному костюмі оверсайз у сріблясту смужку.

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