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У солом'яному капелюсі та балетках: Нікі Гілтон прогулялася в гарному літньому образі в стилі бохо

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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У солом'яному капелюсі та балетках: Нікі Гілтон прогулялася в гарному літньому образі в стилі бохо

Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

Зірка одягла дуже зручний та повсякденний образ, тому поки погода ще дозволяє, рекомендуємо повторити її лук.

39-річна світська левиця і молодша сестра Періс Гілтон — Нікі — прогулялася наодинці Нью-Йорком. На Нікі була сукня до кісточок у дрібні сині квіточки, з рукавами-ліхтариками та рюшами.

Вбрання знаменитості від бренду Doen Simonetta і вже не продається. Доповнила вона його солом'яними сумкою та капелюхом з широкими крисами. Також вона несла білий шопер.

Завершували цей літній легкий образ у стилі бохо сонцезахисні окуляри та бежеві балетки з перфорацією від її марки French Sole x Nicky Hilton.

Нікі Гілтон / © Getty Images
Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

Подібний стиль в одязі вона дуже любить і раніше неодноразово одягала подібні сукні. Декілька подібних бохо-образів Нікі покажемо вам нижче.

Нікі Гілтон / © Associated Press
Нікі Гілтон / Фото: Associated Press
Нікі Гілтон / © Getty Images
Нікі Гілтон / Фото: Getty Images
Нікі Гілтон / © Getty Images
Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
191
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