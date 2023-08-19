Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У солом'яному капелюсі та з сумкою Hermès: Вікторію Бекхем помітили з родиною на відпочинку в Італії

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
186
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У солом'яному капелюсі та з сумкою Hermès: Вікторію Бекхем помітили з родиною на відпочинку в Італії

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

Модельєрка продемонструвала розкішне вбрання, яке доповнила модним літнім головним убором.

Днями Вікторія Бекхем показала фото, як веселилася з дружиною Мессі – Антонеллою Рокуццо – на вечірці у Маямі, а 18 серпня її помітили вже на відпочинку у Нерано, що в Італії. Жінка вирушила на відпочинок із чоловіком та дітьми.

Сім'ю сфотографували папараці, коли вони сідали на невеликий катер, щоб вирушити до розкышного ресторану Lo Scoglio.

На Вікторії того дня була довга біла сукня з рукавами та декольте, яку вона доповнила солом'яним капелюхом, що нагадував федору, зручним взуттям та сонцезахисними окулярами.

Вікторія Бекхем / © Getty Images
Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

На плечі у зірки висіла сумка від бренду Hermès, а руку прикрашав розкішний браслет із діамантами. Під час поїздки вона багато фотографувала на маленьку камеру.

Вікторія Бекхем / © Getty Images
Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

Читайте також:

Як зіркове подружжя Бекхемів бореться за Україну на інформаційному фронті

Як зіркове подружжя Бекхемів бореться за Україну на інформаційному фронті

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
186
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація