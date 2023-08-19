У солом'яному капелюсі та з сумкою Hermès: Вікторію Бекхем помітили з родиною на відпочинку в Італії

Модельєрка продемонструвала розкішне вбрання, яке доповнила модним літнім головним убором.
Днями Вікторія Бекхем показала фото, як веселилася з дружиною Мессі – Антонеллою Рокуццо – на вечірці у Маямі, а 18 серпня її помітили вже на відпочинку у Нерано, що в Італії. Жінка вирушила на відпочинок із чоловіком та дітьми.
Сім'ю сфотографували папараці, коли вони сідали на невеликий катер, щоб вирушити до розкышного ресторану Lo Scoglio.
На Вікторії того дня була довга біла сукня з рукавами та декольте, яку вона доповнила солом'яним капелюхом, що нагадував федору, зручним взуттям та сонцезахисними окулярами.
На плечі у зірки висіла сумка від бренду Hermès, а руку прикрашав розкішний браслет із діамантами. Під час поїздки вона багато фотографувала на маленьку камеру.
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