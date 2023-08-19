У солом'яному капелюсі та з сумкою Hermès: Вікторію Бекхем помітили з родиною на відпочинку в Італії

Днями Вікторія Бекхем показала фото, як веселилася з дружиною Мессі – Антонеллою Рокуццо – на вечірці у Маямі, а 18 серпня її помітили вже на відпочинку у Нерано, що в Італії. Жінка вирушила на відпочинок із чоловіком та дітьми.

Сім'ю сфотографували папараці, коли вони сідали на невеликий катер, щоб вирушити до розкышного ресторану Lo Scoglio.

На Вікторії того дня була довга біла сукня з рукавами та декольте, яку вона доповнила солом'яним капелюхом, що нагадував федору, зручним взуттям та сонцезахисними окулярами.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

На плечі у зірки висіла сумка від бренду Hermès, а руку прикрашав розкішний браслет із діамантами. Під час поїздки вона багато фотографувала на маленьку камеру.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

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