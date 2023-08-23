У сорочці, джинсах та на величезних підборах: Софія Вергара повернулася до роботи після відпустки

Софія Вергара повернулася до роботи після літньої відпустки та офіційного оголошення про те, що вона розлучається з чоловіком.
Вергара та Джо Манганьєлло розлучаються після семи років шлюбу, хоча у листопаді могли б відсвяткувати восьму річницю від дня свого весілля.
Одягнена 50-річна Софія була у білу сорочку, широкі світлі джинси та взута у прозорі босоніжки на високій платформі та підборах. У руках акторка тримала велику сумку від Christian Dior.
Її довге волосся було розпущене, на обличчі були чорні сонцезахисні окуляри та насиченого кольору помада для губ.
Софія повернулася до знімань проєкту America's Got Talent у Пасадені. Туди також приїхала і її колега за суддівськими кріслами – Гайді Клум.
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