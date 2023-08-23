У сорочці, джинсах та на величезних підборах: Софія Вергара повернулася до роботи після відпустки

Софія Вергара повернулася до роботи після літньої відпустки та офіційного оголошення про те, що вона розлучається з чоловіком.

Вергара та Джо Манганьєлло розлучаються після семи років шлюбу, хоча у листопаді могли б відсвяткувати восьму річницю від дня свого весілля.

Софія Вергара / Фото: Getty Images

Одягнена 50-річна Софія була у білу сорочку, широкі світлі джинси та взута у прозорі босоніжки на високій платформі та підборах. У руках акторка тримала велику сумку від Christian Dior.

Її довге волосся було розпущене, на обличчі були чорні сонцезахисні окуляри та насиченого кольору помада для губ.

Софія Вергара / Фото: Getty Images

Софія повернулася до знімань проєкту America's Got Talent у Пасадені. Туди також приїхала і її колега за суддівськими кріслами – Гайді Клум.

Читайте також: