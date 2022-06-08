У сорочці і джинсах: Тіна Кароль прогулялася Садами Ватикану

Під час своєї поїздки до Італії артистка помолилася за Україну на ранковій службі.

Тіна Кароль виступила у Римі в межах свого концертного туру воєнного часу.

Тіна Кароль/Пресслужба

Тіна Кароль/Пресслужба

Тіна Кароль/Пресслужба

Артистка виконала всіма улюблені хіти, зворушливі народні українські пісні та стародавні лемківські колискові.

Тіна Кароль/Пресслужба

Тіна Кароль/Пресслужба

Тіна Кароль/Пресслужба

На сцені вона була у ніжно-білій сукні максі на тонких бретельках.

Тіна Кароль/Пресслужба

Тіна Кароль/Пресслужба

Тіна Кароль/Пресслужба

Тіна Кароль/Пресслужба

Наступного дня Тіна поїхала до Ватикану, де зустрілася із Надзвичайним і Повноважним послом України при Святому Престолі у Ватикані Андрієм Юрашом. З ним зірка прогулялася Садами Ватикану.

Тіна Кароль/Пресслужба

Тіна Кароль/Пресслужба

Одягнена Кароль була у сорочку із деніму, чорний топ і джинси. Аутфіт вона доповнила червоно-чорними туфлями.

Тіна Кароль/Пресслужба

Тіна Кароль/Пресслужба

Співачка також побувала на ранковій службі у соборі Святого Петра. Там вона помолилася за Україну.

Тіна Кароль/Пресслужба

"Особливо боляче звертатися до Бога у момент, коли церкви в Україні бомбить та спалює вщент російський ворог. Війна служить лише інтересам темряви. Але Господь дарував людству надію, саме нею сповнений український народ на своєму героїчному шляху до перемоги", - зауважила Кароль.

Нагадаємо, Тіна на благодійному концерті "Сила єдності" у Литві виступила у розкішній червоній сукні від українського бренду Lever Couture з об'ємними рукавами та шлейфом. На сцену зірка вийшла босоніж та чуттєво виконала три пісні, а на початку її виступу пролунали сирени повітряної тривоги.

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