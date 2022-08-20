У сорочці кольору лайма та штанях-кльош: стильна Софія Вергара сходила на обід

50-річна акторка Софія Вергара потрапила під приціл фотографів, коли вирушила на обід в Беверлі-Гіллз у п'ятницю.

Акторка, яка працює однією із суддів талант-шоу America's Got Talent, цього дня мала стильний вигляд в аутфіті зелених відтінків. На Софії була блузка кольору лайма та зелені штани-кльош з високою талією, які вона поєднала із зеленими босоніжками на платформі та підборах трохи іншого відтінку.

Софія Вергара / Фото: Getty Images

Вергара мала червоний манікюр і педикюр і червону помаду на губах. Довге волосся акторка розпустила і накрутила гарними локонами, одягла сонцезахисні окуляри у формі лисичок, а також кілька золотих прикрас. Через плече у зірки висіла сумка кольору лайма.

Повідомляється, що Софія Вергара пообідала в італійському ресторані у найдорожчому районі Лос-Анджелеса. У своєму Instagram акторка виклала фото з ресторану, а також опублікувала сторіз, продемонструвавши підписникам свій яскравий образ.

Софія Вергара / Фото: Instagram Софії Вергари

Раніше ми показували вам кілька образів Вергари зі знімань шоу та її повсякденні виходи. Навіть у звичайному житті знаменитість любить носити високі підбори.

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