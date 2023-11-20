У сорочці на голе тіло та шортах-трусах: Гайді Клум у сміливому образі сходила на "Формулу-1"

У Лас-Вегасі відбувся передостанній етап "Формули-1" у 2023 році, і перегони відвідали зіркові гості.

50-річна модель та телеведуча – Гайді Клум – разом із чоловіком – Томом Каулітцем – вирушила до Лас-Вегасу на Гран-прі. Для спортивного заходу вона вибрала досить сміливий образ: чорну шкіряну сорочку, яку одягла на голе тіло, високі шорти-труси, колготки у сітку та чорні ботфорти.

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Волосся модель розпустила, зробила макіяж з акцентом на очі та "хижий" червоний манікюр, а обличчя сховала за сонцезахисними окулярами.

Гайді робила багато фотографій і знімала відео — загалом, проводила чудово час.

Нагадаємо, раніше стильну Гайді Клум сфотографували папараці. Вона потрапила під приціл фотографів на шляху до роботи — зйомки талант-шоу "Америка шукає таланти" (America's Got Talent) у Пасадені. На моделі була обтисла сукня, яку вона поєднувала зі світло-блакитною курткою від Isabel Marant з деніму.

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