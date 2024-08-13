У сорочці на голе тіло: топмодель Кендіс Свейнпоул знялася у відвертому образі

Дівчина сама знімається у рекламі свого бренду.
35-річна південноафриканська топмодель та колишній "ангел" Victoria's Secret – Кендіс Свейнпоул – показала нові знімки з промокампанії свого бренду купальників та пляжного одягу Tropic Of C.
Дівчина позувала у сміливому образі на березі океану. Вона була одягнена у легку білу сорочку та суцільний купальник, який спустила до стегон. Образ Кендіс доповнювало кольє і великих мушель, а її волосся було мокре.
Свейнпоул часто рекламує новинки власного бренду. Так, нещодавно представила новинку – чорне бікіні та чорно-біле бікіні у ретро-стилі.
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Нагадаємо, ефектна Кендіс Свейнпоул сяяла на доріжці в Каннах. Вона з'явилася на кінофестивалі у білій сукні з тюлю, з квітковою аплікацією, відвертою лінією декольте та величезним бантом збоку від Vivienne Westwood, яке доповнила білими туфлями-човниками на високих підборах.
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