У сорочці та гламурній спідниці: схудла Крістіна Агілера продемонструвала свою "нову" фігуру

Відома співачка вибрала для свого виходу на публіку французький бренд.
У Саудівській Аравії відбулася церемонія вручення премії Joy Awards 2025 і однією з гостей заходу стала американська співачка Крістіна Агілера.
Зірка досить сильно схудла і нібито втратила 18 кілограмів. Зараз Крістіна всіляко підкреслює свою "нову" фігуру. Під час церемонії в арабській країні вона вийшла на публіку у вбранні від Balmain із колекції Pre-Fall 2025, яке включало білу сорочку та довгу срібну спідницю.
Гламура її луку додали срібні сережки з камінням, окуляри на очах, довгий манікюр та трендовий лате-макіяж.
Також серед гостей церемонії було подружжя Каміла Алвес і Меттью Макконахі. Особливу увагу привернуло вбрання Камілі жовтого кольору і на одне плече, яке було від бренду Oscar de la Renta.
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