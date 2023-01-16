У сорочці та максіспідниці: Кейт Бланшетт сяяла на доріжці світської церемонії

Австралійська акторка Кейт Бланшетт отримала нагороду на церемонії Critics Choice Awards 2023, яка минулої ночі відбулася в Лос-Анджелесі.
53-річна зірка отримала нагороду за найкращу жіночу роль у фільмі "Тар".
Це художній фільм американського режисера Тодда Філда, прем'єра якого відбулася 1 вересня 2022 року на 79-му Венеційському кінофестивалі. Головну роль у картині зіграла Кейт Бланшетт, яка здобула за цю роботу Кубок Вольпі.
Кейт сяяла на доріжці у вбранні весняно-літньої колекції 2023 від Max Mara. Сорочку та максіспідницю Бланшетт доповнила прикрасами Louis Vuitton: широким масивним браслетом, однією великою сережкою з камінням у вусі та золотим перстнем на пальці. Кейт зробила легке хвилясте укладання та вечірній макіяж.
На доріжці цього вечора з'явилося багато знаменитостей. Особливо розкішним нам здався образ акторки Джулії Робертс, яка обрала для виходу на доріжку чорну сукню з розсипом золотих паєток від Schiaparelli.
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