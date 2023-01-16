У сорочці та максіспідниці: Кейт Бланшетт сяяла на доріжці світської церемонії

Австралійська акторка Кейт Бланшетт отримала нагороду на церемонії Critics Choice Awards 2023, яка минулої ночі відбулася в Лос-Анджелесі.

53-річна зірка отримала нагороду за найкращу жіночу роль у фільмі "Тар".

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Це художній фільм американського режисера Тодда Філда, прем'єра якого відбулася 1 вересня 2022 року на 79-му Венеційському кінофестивалі. Головну роль у картині зіграла Кейт Бланшетт, яка здобула за цю роботу Кубок Вольпі.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Кейт сяяла на доріжці у вбранні весняно-літньої колекції 2023 від Max Mara. Сорочку та максіспідницю Бланшетт доповнила прикрасами Louis Vuitton: широким масивним браслетом, однією великою сережкою з камінням у вусі та золотим перстнем на пальці. Кейт зробила легке хвилясте укладання та вечірній макіяж.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

На доріжці цього вечора з'явилося багато знаменитостей. Особливо розкішним нам здався образ акторки Джулії Робертс, яка обрала для виходу на доріжку чорну сукню з розсипом золотих паєток від Schiaparelli.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

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