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У сорочці та мереживній білизні: ефектна Моніка Беллуччі на сторінках глянцю

Автор
Юлія Кудринська
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У сорочці та мереживній білизні: ефектна Моніка Беллуччі на сторінках глянцю

Моніка Беллуччі знялася для Esquire / Фото: Getty Images

Італійка знялася у новому фотосеті та показала результат.

59-річна актриса та модель – Моніка Беллуччі – стала головною зіркою нового випуску китайської редакції журналу Esquire. Для обкладинки глянцю зірка позувала в білій сорочці, з-під якої виглядала чорна мережива нижня білизна. На зап'ясті та пальці актриси були ювелірні прикраси від Cartier.

(гортайте фото вправо)

Також Моніка приміряла ще кілька чорних вбрань, які дозволили їй продемонструвати довгі стрункі ноги.

Нагадаємо, раніше Моніка Беллуччі з'явилася на церемонії вручення премії Люм'єр. Для заходу знаменитість обрала елегантний однотонний фіолетовий комбінезон, оздоблений декількома складками у верхній частині з ефектом запаху. Лауреатом цьогорічної премії став кінорежисер Тім Бертон, з яким їй зараз приписують роман.

Моніка Беллуччі та Тім Бертон / © Associated Press
Моніка Беллуччі та Тім Бертон / Фото: Associated Press

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