У сорочці та плавках: Настя Каменських поділилася сонячним фото з відпустки

У сорочці та плавках: Настя Каменських поділилася сонячним фото з відпустки

Настя Каменських, як і багато знаменитостей у цю пору року, вирушила до теплих країв.

Артистка вирушила на відпочинок із чоловіком Потапом та друзями. А в Instagram опублікувала кілька фотографій у купальнику, написавши під знімками:

"У моєму природному середовищі".

Зазнімкована співачка у блакитній сорочці, зав'язаній у вузол на талії та плавках. Під сорочкою у Насті бікіні. На обличчі у співачки немає макіяжу, а волосся розвивається по плечах природними кучерями.

(гортайте фото праворуч)

У сторіс Настя опублікувала більше фотографій, на яких зображена і у вечірньому вбранні, і під час катання на атракціонах із подругою та чоловіком.

Зазначимо, телеведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов також поїхали на відпочинок із сім'єю та публікують фотографії у блогах.

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