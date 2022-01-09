У сорочці та плавках: Настя Каменських поділилася сонячним фото з відпустки

Настя Каменських, як і багато знаменитостей у цю пору року, вирушила до теплих країв.
Артистка вирушила на відпочинок із чоловіком Потапом та друзями. А в Instagram опублікувала кілька фотографій у купальнику, написавши під знімками:
"У моєму природному середовищі".
Зазнімкована співачка у блакитній сорочці, зав'язаній у вузол на талії та плавках. Під сорочкою у Насті бікіні. На обличчі у співачки немає макіяжу, а волосся розвивається по плечах природними кучерями.
(гортайте фото праворуч)
У сторіс Настя опублікувала більше фотографій, на яких зображена і у вечірньому вбранні, і під час катання на атракціонах із подругою та чоловіком.
Зазначимо, телеведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов також поїхали на відпочинок із сім'єю та публікують фотографії у блогах.
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