У сорочці та штанному костюмі: стильна Кендіс Свейнпоул відвідала церемонію у Лондоні

Давно не з'являлася на публіці південноафриканська модель та екс"ангел" Victoria's Secret Кендіс Свейнпоул.

Учора зіркова модель та мама двох дітей була присутня на премії GQ Men of the Year у парку Mandarin Oriental Hyde у британській столиці – Лондоні.

34-річна Кендіс прибула на церемонію у білій сорочці та чорному штанному костюмі вільного крою у сріблясту смужку. Взута модель була в гостроносі туфлі на підборах.

Свейнпоул розпустила своє біляве волосся і зробила легкий макіяж, нафарбувавши світлими тінями повіки і підкресливши пухкі губи бежевим блиском. Модель не стала доповнювати свій образ жодними прикрасами та мала дуже стильний та ефектний вигляд.

Кендіс Свейнпоул / Фото: Getty Images

Кендіс рідко зараз з'являється на світських заходах і, мабуть, зайнята розвитком свого бренду купальників і пляжного одягу Tropic of C.

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