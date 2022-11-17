У сорочці та штанному костюмі: стильна Кендіс Свейнпоул відвідала церемонію у Лондоні

Давно не з'являлася на публіці південноафриканська модель та екс"ангел" Victoria's Secret Кендіс Свейнпоул.
Учора зіркова модель та мама двох дітей була присутня на премії GQ Men of the Year у парку Mandarin Oriental Hyde у британській столиці – Лондоні.
34-річна Кендіс прибула на церемонію у білій сорочці та чорному штанному костюмі вільного крою у сріблясту смужку. Взута модель була в гостроносі туфлі на підборах.
Свейнпоул розпустила своє біляве волосся і зробила легкий макіяж, нафарбувавши світлими тінями повіки і підкресливши пухкі губи бежевим блиском. Модель не стала доповнювати свій образ жодними прикрасами та мала дуже стильний та ефектний вигляд.
Кендіс рідко зараз з'являється на світських заходах і, мабуть, зайнята розвитком свого бренду купальників і пляжного одягу Tropic of C.
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