У сорочці та золотій спідниці: Сігурні Вівер у стильному ансамблі на прем'єрі "Аватара"

Раніше у схожому образі з'являлось ще кілька знаменитостей.

Голлівудська зірка Сігурні Вівер відвідала прем'єру другої частини фантастичного фільму режисера та сценариста Джеймса Кемерона "Аватар". У цій частині вона знову з'явиться серед головних акторів картини.

На синю килимову доріжку зірка вийшла в елегантному луку від бренду Valentino із круїзної колекції 2023 року.

На Сігурні була лаконічна біла сорочка, рукави якої вона підвернула, а також золота довга спідниця з лелітками та невеликим шлейфом.

Сігурні Вівер / Фото: Associated Press

Лук акторка доповнила зеленими туфлями, золотистим клатчем та гарним укладанням. У вухах у неї були великі сережки, а на руці браслет у вигляді змії.

Сігурні Вівер / Фото: Associated Press

Однак зазначимо, що подібний образ зовсім не оригінальний винахід Вівера. 1998 року в подібному луку, тільки від Vera Wang, приїхала на 70-ту церемонію вручення премій "Оскар" акторка Шерон Стоун.

Шерон Стоун на церемонії "Оскар" 1998 року / Фото: Getty Images

2019 року цей образ повторила герцогиня Сассекська на церемонії Endeavour Fund Awards, тільки тоді вона була одягнена у Givenchy.

Герцогиня Сасекська та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Також у подібному ансамблі цього року вийшла на публіку княгиня Шарлін. Вона була одягнена в білу сорочку та чорну максі-спідницю об'ємного фасону від Dior.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

Читайте також: