У сорочці, трусах та лоферах: Крістен Стюарт у пікантному луку прогулялася Нью-Йорком

Крістен Стюарт знову захопила своїх шанувальників і справила враження на папараці, коли з'явилася перед камерами в черговому досить пікантному образі.

Крістен зараз зайнята промокампанією фільму Love Lies Bleeding ( "Кохання, брехня та кровопролиття" ), в якому зіграла головну роль. Тому її часто фотографують на вулицях міста, коли акторка вирушає на різні інтерв'ю та шоу.

В один із виходів 33-річна Стюарт з'явилася перед камерами у бежевій сорочці та трикотажних трусах, під які одягла тілесні колготи та взула лаковані червоні лофери. У руках дівчини була чорна сумка від Chanel. Схожу модель, до речі, має королева Камілла.

Крістен зробила недбале укладання, була майже без макіяжу і в сонцезахисних окулярах на обличчі.

Крістен Стюарт / Фото: Getty Images

Також акторку заскочили в іншому луку – чорній футболці від Chanel, коротких чорних шортах з білим окантуванням, образ Крістен доповнила парою гетр Chanel, темно-червоними туфлями на підборах та сонцезахисними окулярами. Волосся вона зібрала в хвіст, одягла чорні сонцезахисні окуляри і в руках несла ту саму сумку від Chanel, що й у попередньому виході.

Крістен Стюарт / Фото: Getty Images

Разом зі своєю коханою Ділан Меєр Крістен прибула на вечірку "Late Night With Seth Meyers" у Нью-Йорку.

Нагадаємо, днем раніше на вулицях міста Крістен Стюарт з'явилася у прозорому топі з торочкою, під яку не одягла спідню білизну.

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