У сорочці з деніму та з об'ємною зачіскою: Гайді Клум в об'єктивах папараці

Німецька супермодель вкотре була зазнімкована фотографами в Пасадені.
Гайді Клум приїхала на шоу America's Got Talent, де працює суддею проєкту разом із колегою Софією Вергарою.
Цього разу перед камерами Клум з'явилася в сорочці з деніму, яку заправила у чорні широкі штани та поєднувала з туфлями-човниками кольору деніму на підборах. Вона підібрала до аутфіту блакитну сумку Birkin зі шкіри, дзеркальні сонцезахисні окуляри, на шиї мала прикрасу з каміння, а на зап'ясті кілька масивних браслетів із золота. Також Клум одягла два персні, зробила світлий манікюр, об'ємне укладання та червоною помадою нафарбувала губи.
У Instagram Клум показала, який образ обрала для вечірнього шоу, опублікувавши кілька фотографій.
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