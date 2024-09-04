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У сорочці з деніму та з об'ємною зачіскою: Гайді Клум в об'єктивах папараці

У сорочці з деніму та з об'ємною зачіскою: Гайді Клум в об'єктивах папараці

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Німецька супермодель вкотре була зазнімкована фотографами в Пасадені.

Гайді Клум приїхала на шоу America's Got Talent, де працює суддею проєкту разом із колегою Софією Вергарою.

Цього разу перед камерами Клум з'явилася в сорочці з деніму, яку заправила у чорні широкі штани та поєднувала з туфлями-човниками кольору деніму на підборах. Вона підібрала до аутфіту блакитну сумку Birkin зі шкіри, дзеркальні сонцезахисні окуляри, на шиї мала прикрасу з каміння, а на зап'ясті кілька масивних браслетів із золота. Також Клум одягла два персні, зробила світлий манікюр, об'ємне укладання та червоною помадою нафарбувала губи.

Гайді Клум / © Getty Images
Гайді Клум / Фото: Getty Images

У Instagram Клум показала, який образ обрала для вечірнього шоу, опублікувавши кілька фотографій.

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