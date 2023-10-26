У сорочці з величезними плечима та мінішортах: дочка Уми Турман на червоній доріжці у луку від Prada

Цей бренд вона одягла, оскільки нещодавно стала обличчям їхньої нової кампанії.

Донька голлівудської зірки Уми Турман – акторка Мая Гоук – не часта гостя світських хронік, проте цього тижня дівчина з'явилася на червоній доріжці в Нью-Йорку. Мая відвідала престижну щорічну церемонію Time100 Next.

На червону доріжку вона вийшла у вбранні від Prada, яке складалося з оверсайз сорочки з широкими плечима та довгими рукавами сірого кольору, а також чорних мінішортів.

Доповнила образ Гоук чорними туфлями на шнурках, які одягла з високими шкарпетками, та невеликою сумкою на короткій ручці. Єдиною прикрасою в цьому образі був золотий кулон на ланцюжку.

Мая Гоук / Фото: Associated Press

Але це був не єдиний захід у Нью-Йорку, який вона відвідала цими днямиі, оскільки також з'явилася з матір'ю на галавечорі на честь 25-ї річниці благодійної організації Room to Grow, який минув у бальній залі Ziegfeld. На захід вона прийшла в чорному костюмі, а її мати Ума Турман – у довгій сукні з розрізом.

Ума Турман та Мая Гоук / Фото: Associated Press

А ось вбрання від Prada Гоук обрала, оскільки співпрацює з цим брендом і нещодавно стала обличчям їхньої лінійки Prada Holiday 2023.

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