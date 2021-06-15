У спідниці-комбінації і мюлях: Зої Кравіц продемонструвала стильний літній образ

Знаменитість вирішила прогулятися вечірнім містом.

32-річна Зої Кравіц вирішила прогулятися з друзями на Мангеттені, де її заскочили папараці. Акторка, яку ми скоро побачимо в новій версії фільму "Бетмен" із Робертом Патінсона, вибрала яскраво-зелену атласну спідницю-комбінацію і базову білу маку, які поєднала з прозорими мюлямі і об'ємною сумкою-хобо.

Зої Кравіц / Getty Images

Волосся Зої зібрала в колоски, а з прикрас використала лаконічні золоті ланцюжок, кілька перснів і сережки. Образ вийшов дійсно дуже літнім і невимушеним.

Зої Кравіц / Getty Images

У "Бетмені" Зої зіграє культовий персонаж із коміксів всесвіту DC Comics Жінку-кішку. Планується, що кінокомікс вийде у прокат в березні 2022 року. Раніше прем'єра двічі відкладалася через пандемію COVID-19.

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