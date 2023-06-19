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У спідниці морквяного кольору та майці: Емілі Ратаковскі прогулялася із собакою містом

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
1577
Час на прочитання
1 хв
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У спідниці морквяного кольору та майці: Емілі Ратаковскі прогулялася із собакою містом

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Дівчина продемонструвала образ у стилі Yk2 навіяний нульовими.

Американську супермодель Емілі Ратаковскі сфотографували під час чергової прогулянки із її псом Коломбо. Домашню тварину вона завела разом із колишнім чоловіком Себастьяном Беар-МакКлардом і раніше можна було помітити, як вони разом вигулюють його в місті. Після розлучення дівчина залишила пса собі і тепер гуляє з ним сама.

Цього разу на Емілі була легка спідниця морквяного кольору, яку вона поєднала із простою сірою майкою, кросівками від Loewe та коричневою сумкою-шоппером від бренду Medea.

Образ модель також доповнила сонцезахисними окулярами та кількома золотими ланцюжками на шиї.

Емілі Ратаковскі / © Getty Images
Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Коломбо ж, який є помісю хаскі з німецькою вівчаркою, задоволено і слухняно йшов біля своєї господині поряд.

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Дата публікації
Перегляди
1577
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