У спідниці морквяного кольору та майці: Емілі Ратаковскі прогулялася із собакою містом

Американську супермодель Емілі Ратаковскі сфотографували під час чергової прогулянки із її псом Коломбо. Домашню тварину вона завела разом із колишнім чоловіком Себастьяном Беар-МакКлардом і раніше можна було помітити, як вони разом вигулюють його в місті. Після розлучення дівчина залишила пса собі і тепер гуляє з ним сама.

Цього разу на Емілі була легка спідниця морквяного кольору, яку вона поєднала із простою сірою майкою, кросівками від Loewe та коричневою сумкою-шоппером від бренду Medea.

Образ модель також доповнила сонцезахисними окулярами та кількома золотими ланцюжками на шиї.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Коломбо ж, який є помісю хаскі з німецькою вівчаркою, задоволено і слухняно йшов біля своєї господині поряд.

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