У спідниці-олівці та балетках: Анджеліна Джолі відвідала кінофестиваль в Італії

Відома акторка вийшла на публіку без підборів, віддавши перевагу комфорту.
В Італії, у місті Турині, стартував Міжнародний кінофестиваль. Гостею заходу стала голлівудська акторка Анджеліна Джолі. Вона вийшла на червону доріжку на третій день цього заходу.
Джолі була одягнена в досить скромне вбрання. Її лук складався з м'якого джемпера з V-подібним вирізом і прямої темно-сірої спідниці-олівця. Носила це вбрання акторка у поєднанні з чорними оксамитовими балетками.
Також акторка доповнила вбрання кількома золотими лаконічними прикрасами та зробила об'ємне укладання.
На плечі Джолі накинула стильне та елегантне вовняне пальто бежевого кольору.
А ще нещодавно зірка сяяла на червоній доріжці в Лос-Анджелесі, де відбулася церемонія вручення премії Governors Awards. Захід вона відвідала із 16-річним сином Ноксом.
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