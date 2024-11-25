У спідниці-олівці та балетках: Анджеліна Джолі відвідала кінофестиваль в Італії

В Італії, у місті Турині, стартував Міжнародний кінофестиваль. Гостею заходу стала голлівудська акторка Анджеліна Джолі. Вона вийшла на червону доріжку на третій день цього заходу.

Джолі була одягнена в досить скромне вбрання. Її лук складався з м'якого джемпера з V-подібним вирізом і прямої темно-сірої спідниці-олівця. Носила це вбрання акторка у поєднанні з чорними оксамитовими балетками.

Також акторка доповнила вбрання кількома золотими лаконічними прикрасами та зробила об'ємне укладання.

Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

На плечі Джолі накинула стильне та елегантне вовняне пальто бежевого кольору.

Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

А ще нещодавно зірка сяяла на червоній доріжці в Лос-Анджелесі, де відбулася церемонія вручення премії Governors Awards. Захід вона відвідала із 16-річним сином Ноксом.

Читайте також:

Анджеліна Джолі у гарних сукнях (18 фото)