У спідниці-сітці та чорних трусах: Шарліз Терон відвідала показ Christian Dior

Акторка Шарліз Терон була серед зірок, які відвідали показ Christian Dior під час Тижня моди у Парижі.

48-річна акторка та продюсерка одягла білу вкорочену сорочку, до якої підібрала блискучу золоту спідницю, а під не. виднілися чорні труси. Терон взула чорні босоніжки на плfскій підошві, взяла з собою мініатюрний клатч і одягла сережки та каблучки від Dior.

Шарліз Терон / Фото: Getty Images

Волосся Шарліз зібрала в низький пучок, розділивши за проділом. А на обличчі мала легкий макіяж з акцентом на вії і трохи рожевого блиску на губах. Також знаменитість нафарбувала нігті лаком відтінку металік.

Раніше у шкіряній мініспідниці з бантом Терон вийшла на сцену фестивалю Global Citizen, що відбувся у Нью-Йорку.

Шарліз Терон / Фото: Associated Press

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