У спідниці від Dior із високим розрізом: Шарліз Терон у привабливому образі прийшла на прем'єру

Акторка Шарліз Терон відвідала прем'єру фільму "Школа добра та зла", яка відбулася у Лос-Анджелесі.

Це фантастичний фільм режисера Пола Фейга, заснований на однойменному романі Сомана Чайнані 2013 року за сценарієм, написаним Девідом Магі та Полом Фейгом.

Шарліз Терон / Фото: Associated Press

На прем'єрі 47-річна Терон мала приголомшливий вигляд у чорній шифоновій блузці з трьома білими квітками та спідниці з пишним подолом та високим розрізом від Dior з круїзної колекції Дома 2023 року.

Аутфіт акторка доповнила високими чоботами на шнурівці, також від Dior, та чорними колготами у сітку. А також зробила легкий макіяж очей та губ, і завершила образ сережками Delfina Delettrez та каблучками Grace Lee.

Шарліз Терон / Фото: Associated Press

Шарліз Терон / Фото: Associated Press

Декількома днями раніше Терон сяяла у червоній сукні-водолазці та червоних лосинах на 29-й церемонії ELLE Women in Hollywood Celebration. Знаменитість того дня мала ефектний вигляд.

Шарліз Терон / Фото: Associated Press

Читайте також: