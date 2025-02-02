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У спідниці з дірками: американська співачка у вбранні Chanel засвітила труси

У спідниці з дірками: американська співачка у вбранні Chanel засвітила труси

У спідниці з дірками: американська співачка у вбранні Chanel засвітила труси

Грейсі Абрамс / Фото: Getty Images

25-річна Грейсі Абрамс у пікантному костюмі скромно позувала перед фотографами.

Американська співачка Грейсі Абрамс відвідала препаті, організовану напередодні 67-ої щорічної церемонії вручення престижної музичної премії "Греммі" у Лос-Анджелесі.

На захід вона прийшла у стильному в'язаному вбранні із кутюрної колекції весна-літо 2025 бренду Chanel. Воно складалося з топу з V-подібним вирізом і чорним шовковим бантом на талії, а також довгої спідниці з дірками, у якій вона засвітила свої чорні труси.

Грейсі Абрамс / © Getty Images
Грейсі Абрамс / Фото: Getty Images

Аутфіт Абрамс доповнила чорними лакованими гостроносими туфлями. Вона зробила легке укладання, макіяж із акцентом на очах, прикрасила вуха сережками-зірками з камінням,  а руку – золотою каблучкою з камінням.

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