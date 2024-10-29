У спідниці з лелітками та тісному корсеті: Еддісон Рей продемонструвала незвичайне вбрання сірого кольору

То був без перебільшення образ Русалки.

24-річна американська актора та зірка TikTok Еддісон Рей відвідала церемонію вручення нагород CFDA Fashion Awards. Дівчина обрала креативне вбрання від бренду Thom Browne.

Еддісон Рей / Фото: Associated Press

Костюм був сірого кольору складався з дуже тісного корсета з ґудзиками і баскою, а також спідниці фасону рибка, яка була повністю розшита лелітками і прикрашена фатином на подолі.

Вбрання Еддісон доповнила сірими чоботями з блискавками, макіяжем з блискітками, манікюром сірого кольору та прикрасою з перлинами. Цікавим невеликим акцентом образу стала велика мушля, яку Еддісон тримала в руці замість вечірнього клатчу.

Еддісон Рей / Фото: Associated Press

Взагалі вона обожнює виділятися на червоних доріжках та подібних заходах із фотоколами. Увагу вона часто привертає вбраннями, які не лише креативні, а й часто вінтажні. Однак, був випадок, коли Рей одягла трохи божевільний костюм балерини, який складався з трусів та дивного бюстгальтера.

Еддісон Рей / Фото: Associated Press

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