У спідниці з мереживом та прозорій блуці: елегантна Єва Лонгорія на червоній доріжці

48-річна акторка знову вибрала чорний колір для появи на червоній доріжці.

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія відвідала захід BAFTA Tea Party у Каліфорнії.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Акторка одягла образ від Dolce & Gabbana, який включав прозору блузу з довгими рукавами та мереживом, а також атласну спідницю-русалку, також прикрашену мереживом на подолі та стегнах.

Це вбрання Єва доповнила прозорими туфлями від Saint Laurent, а також діамантовими прикрасами. А от оскільки блуза Єви була прозорою, то була помітна її білизна – вона одягла атласний чорний бюстгальтер.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Цей світський захід відвідала також зірка "Опенгеймера" Емілі Блант у "голій" сукні від Oscar de la Renta, і чарівна акторка Розамунд Пайк, яка вийшла на червону доріжку у сукні з трояндами на спідниці від бренду Simone Rocha.

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