У спідниці з ременів і в дуже високих ботфортах: епатажна модель Джулія Фокс під прицілом фотографів

Її образи дуже сміливі, але все ж таки Фокс надихає тим з якою легкістю вона готова до модних експериментів.

33-річна модель Джулія Фокс, яка прославилася завдяки короткому роману з репером Каньє Вестом, вийшла на вулицю у черговому епатажному образі. Зірка стритстайлу відвідала Тиждень моди у Мілані.

Джулія з'явилася перед фотографами в екстремально короткій спідниці із шкіряних ременів з пряжками, які були зшиті між собою. Образ вона доповнила білою кофтою з імітацією кріплень для панчох та білою косухою.

Також у цьому сміливому луку були дуже високі ботфорти від бренду Le Silla, виконані з джинсу, і квадратна біла сумка на довгому ремінці.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Волосся модель нещодавно перефарбувала у бордовий відтінок, а також знову висвітлила брови.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

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