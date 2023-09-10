У спідниці з рюшами та прозорій блузці: Дженніфер Лопес сходила на показ Ralph Lauren у Нью-Йорку

У Нью-Йорку відбувся показ нової колекції бренду Ralph Lauren Spring 2024 Ready To Wear. Захід відбувся у Брукліні, а однією з численних зіркових гостей стала Дженніфер Лопес.

Знаменитість прийшла на фешнпоказ одягнена у Ralph Lauren. На ній була довга спідниця з шовку в змішаний принт з рюшами. Також на спідниці був розріз, що відкривав ногу.

Також вона одягла напівпрозору шовкову блузу сірого кольору та з довгими широкими рукавами. Її Дженніфер носила розстебнутою, з бежевим ліфчиком та безліччю масивних срібних прикрас на шиї.

Дженіфер Лопес / Фото: Associated Press

Цікавими доповненнями образу стали сатиновий клатч та широкий ремінь із овальною великою пряжкою. Волосся Лопес уклала в улюблену зачіску з кучерями, на обличчі зробила макіяж у коричневій гамі, а також взула рожеві босоніжки Dolce & Gabbana на високих підборах.

Дженіфер Лопес / Фото: Associated Press

Варто зазначити, що показ вона відвідала не випадково – Лопес давня шанувальниця бренду. Під час весілля з Беном Аффлеком у серпні минулого року зірка змінила аж три сукні від Ralph Lauren.

Сам показ цього разу ознаменував повернення дизайнера Ральфа Лорена на подіум Тижня моди в Нью-Йорку з новою колекцією, після чотирирічної перерви.

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