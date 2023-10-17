У спідниці з великими квітами на подолі: Єва Лонгорія позувала фотографам у Каннах

Для нового виходу у світ вона вибрала елегантне вбрання від відомого бренду.
Акторка Єва Лонгорія продемонструвала свій гарний смак та любов до елегантних речей, коли з'явилася на конференції Mipcom у Каннах. Для цього заходу вона одягла вбрання у чорному кольорі.
На знаменитості була приталена спідниця-міді з незвичайною прикрасою – великими лаковими квітами на подолі, яку вона поєднала із вільною шовковою блузою. Вбрання Єви було від британського бренду David Koma.
Доповнила вона свій аутфіт туфлями з ремінцями на високих підборах, укладанням з легкими локонами, сережками з камінням та золотим годинником на зап'ясті.
Mipcom – захід, орієнтований на представників телестудій та мовних компаній. До минулого місяця Єва брала участь в історичному страйку разом з багатьма акторами та сценаристами, які працюють у Голлівуді, проте на Mipcom заявила про відкриття нової продюсерської студії, що фінансується гігантом Banijay та задумана як інкубатор талантів, повідомляє Variety.
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